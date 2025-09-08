PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruch in Wohnhaus, Modeschmuck und Bargeld gestohlen

Horstmar (ots)

Am Samstag (06.09.2025) in der Zeit von 17.00 Uhr und 21.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Haltern, nahe der Leerer Straße, eingebrochen.

Als die Geschädigte nach Hause kam, bemerkte sie ein eingeschlagenes Fenster. Mehrere Räume im Haus waren von den Einbrechern durchwühlt worden. Gestohlen wurden Modeschmuck und Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon. 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 09:48

    POL-ST: Greven, 15-jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand, Hoher Sachschaden

    Greven (ots) - Am Sonntagmorgen (07.09.) erhielt die Polizei gegen kurz nach 08.00 Uhr mehrere Anrufe aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Grabenstraße. Dort soll ein Mercedes gegen ein Haus gefahren sein. Vor Ort stellte sich folgender Unfall heraus: Ein 15-Jähriger aus Greven hatte sich unbemerkt den Fahrzeugschlüssel seines Vaters genommen und ist mit einem ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:17

    POL-ST: Hopsten, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Hopsten (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (04.09.), 20.20 Uhr und Freitag (05.09.), 05.45 Uhr in einen Supermarkt an der Bunte Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Seiteneingangstür Zugang zum Verkaufsraum des Supermarkts. Dort rissen die Täter einen Monitor im Kassenbereich aus seiner Verankerung und demolierten ein Regal. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:46

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Kita

    Rheine (ots) - Am frühen Freitagmorgen (05.09.) sind Unbekannte gegen 02.00 Uhr in eine Kita an der Straße Eschendorfer Aue eingestiegen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Die Täter haben sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam über eine Tür Zugang zur Kita verschafft. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren