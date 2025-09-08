Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruch in Wohnhaus, Modeschmuck und Bargeld gestohlen

Horstmar (ots)

Am Samstag (06.09.2025) in der Zeit von 17.00 Uhr und 21.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Haltern, nahe der Leerer Straße, eingebrochen.

Als die Geschädigte nach Hause kam, bemerkte sie ein eingeschlagenes Fenster. Mehrere Räume im Haus waren von den Einbrechern durchwühlt worden. Gestohlen wurden Modeschmuck und Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon. 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell