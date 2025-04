POL-MS: Einbruch in Fahrradgeschäft in Hiltrup - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Polizisten haben am Mittwochmorgen (09.04., 06:45 Uhr) am Martinikirchplatz einen 21-jährigen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer gestellt. Ein Aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er den Mann beim Sprayen von Graffitis an Wänden auf der Neubrückenstraße und der Martinistraße beobachtet hatte. Er beschrieb den Einsatzkräften den ...

