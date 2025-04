Polizei Münster

POL-MS: Pkw verunfallt mit Fahrrad in Roxel - 54-jährige Münsteranerin schwer verletzt

Münster (ots)

Im Einmündungsbereich Havixbecker Straße/ Buschkamp ist am frühen Mittwochabend (09.04., 18:50 Uhr) eine 54-jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 33-jährige Pkw-Fahrer aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Straße Buschkamp und beabsichtigte, nach rechts auf die Havixbecker Straße abzubiegen. Gleichzeitig fuhr die 54-jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad von rechts auf dem Fahrrad- und Gehweg der Havixbecker Straße in Richtung Pienersallee entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. An der Einmündung zum Buschkamp stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Münsteranerin stürzte von ihrem Rad. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

