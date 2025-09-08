POL-ST: Ibbenbüren-Uffeln, alkoholisierter Rollerfahrer stürzt, schwer verletzt
Ibbenbüren (ots)
Am Freitagabend (05.09.) gegen 18.10 Uhr ist ein 29-Jähriger aus Recke mit seinem Roller in Richtung Obersteinbeck unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 53 verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer, und er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren.
Die eingesetzten Beamten konnten einen starken Alkoholgeruch bei der Unfallaufnahme feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.
