Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Fahren unter Alkoholeinfluss, Strafanzeigen erstattet

Kreis Steinfurt (ots)

Am Wochenende hat die Polizei mehrere Fahrzeugführer angetroffen, die unter Alkoholeinfluss mit dem Auto und in einem Fall mit dem Pedelec unterwegs waren.

Ort: Rheine, Osnabrücker Straße

Zeit: Freitag (05.09.), 19.50 Uhr Zeugen informierten die Polizei, dass ein Mann in Rheine mit seinem Auto in Schlangenlinien fährt. Die Beamten trafen den Mann auf der Osnabrücker Straße mit seinem Pkw an und stellten fest, dass er alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Ort: Ibbenbüren, Münsterstraße

Zeit: Freitag (05.09.), 23.20 Uhr Polizisten hielten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Münsterstraße einen Audi A3 an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Zusätzlich wurde ein Drogenvortest bei dem 43-jährigen Ibbenbürener gemacht, der ebenfalls positiv ausfiel.

Ort: Steinfurt, Horstmarer Straße

Zeit: Samstag (06.09.), 00.56 Uhr Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein Pkw auf, der in Schlangenlinien fuhr und dabei in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender Pkw musste ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 41-jährigen Fahrer aus Everswinkel (Kreis Warendorf) ein Wert von knapp 1 Promille beim vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest festgestellt.

Ort: Recke, Bergstraße

Zeit: Samstag (06.09.), 03.50 Uhr Zeugen informierten die Polizei über einen Mazda, der in Schlangenlinien durch Recke fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug an der Bergstraße an und stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest bei der 25-jährigen Fahrerin aus Schapen (Landkreis Emsland) ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Ort: Lienen, Schweger Straße

Zeit: Sonntag (07.09.), 00.15 Uhr Auf der Schweger Straße beobachtete ein Zeuge einen Pkw, der in Schlangenlinien fuhr. Der 41-jährige Fahrer aus Lengerich konnte kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Ort: Steinfurt, Dumter Straße

Zeit: Sonntag (07.09.), 20.00 Uhr Die Polizei wurde über den Unfall einer Pedelec-Fahrerin informiert. Die Frau war ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Rad gestürzt und verletzte sich dabei leicht. Da die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 1,7 Promille ergab. Die 55-jährige Steinfurterin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Allen Fahrenden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurden Strafanzeigen erstattet.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie immer nur im nüchternen Zustand. Wenn Sie Alkohol trinken, bitten Sie Freunde oder Familienangehörige, Sie abzuholen oder nehmen Sie ein Taxi, die Bahn oder den Bus. Wer alkoholisiert im Straßenverkehr fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell