Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstähle aus Autos

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in Burgsteinfurt seit Mittwoch (04.09.2025) mehrere Autos aufgebrochen beziehungsweise Gegenstände aus den Wagen gestohlen.

An der Straße Timmerkamp stahlen Kriminelle mehrere persönliche Gegenstände aus einem blauen Ford Tourneo. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (06.09.2025), 22.30 Uhr und Sonntag (07.09.2025), 08.30 Uhr.

Am Buchweizenkamp wurde in der Zeit zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr ein Portemonnaie aus einem schwarzen Dacia Jogger gestohlen.

An der Hachstiege stahlen Unbekannte ebenfalls eine Geldbörse aus einem Auto, einem schwarzen Audi SQ5. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (05.09.2025), 16.45 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr.

Am Pferdekamp beobachtete eine Geschädigte am Freitagmorgen gegen 05.25 Uhr, wie sich zwei Unbekannte an ihrem Auto zu schaffen machten. Einer durchsuchte offenbar den Fahrzeuginnenraum des brauen BMW X3. Die Geschädigte machte auf sich aufmerksam und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde nichts. Einer der männlichen Täter wird als schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben, er trug eine helle Kappe. Zum zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor.

An der Horstmarer Straße, Höhe Laudamm, öffneten Unbekannte zwischen Donnerstag (04.09.2025), 15.20 Uhr und Freitag (05.09.2025), 05.10 Uhr einen brauen Honda Civic. Sie stahlen eine Geldbörse.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Diebstählen aus Autos aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

Einige der angegangenen Autos waren nach ersten Erkenntnissen nicht abgeschlossen. Daher appelliert die Polizei:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge stets, wenn sie diese verlassen! - Außerdem: Lassen Sie niemals Geldbörsen, Taschen, Rucksäcke, Handys oder andere Wertgegenstände im Auto zurück - auch wenn Sie nur kurz weggehen. Diese kann für Täter ein Tatanreiz sein.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell