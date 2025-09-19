PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Hüfingen
Lkr. SBK) - Stationäre Verkehrskontrolle auf der B27 - zahlreiche Verstöße festgestellt

Donaueschingen / Hüfingen / Lkr. SBK (ots)

Am Donnerstag, 18.09.2025, führten Kräfte des Polizeipräsidiums Konstanz gemeinsam mit dem Amt für Lebensmittelüberwachung des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine stationäre Kontrollstelle auf der B27 in Fahrtrichtung Hüfingen durch. Schwerpunkt der Maßnahme waren die Überprüfungen von im Lebensmitteltransport eingesetzten Kühlfahrzeugen.

Im Verlauf der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit regelmäßiger und gezielter Kontrollen, um die Verkehrssicherheit sowie die Einhaltung von Arbeits- und Lebensmittelvorschriften sicherzustellen. Eine Übersicht der festgestellten Verstöße:

   - Mehrere Verstöße gegen die Lebensmittelhygieneverordnung, welche
     durch das Landratsamt eigenständig aufgenommen und bearbeitet 
     wurden.
   - Sieben Anzeigen nach den Sozialvorschriften, unter anderem wegen
     Verstößen gegen die wöchentliche Ruhezeit, Arbeitgeberpflichten 
     sowie die Nichtbenutzung des Kontrollgeräts.
   - Eine Anzeige nach dem Arbeitszeitgesetz aufgrund der 
     Überschreitung der zulässigen täglichen Arbeitszeit und 
     fehlender Ruhepausen.
   - Drei Anzeigen nach der Fahrpersonalverordnung, unter anderem 
     wegen fehlender Tageskontrollblätter.
   - Eine Anzeige wegen des Betriebs eines Geräts zur Anzeige von 
     Geschwindigkeitsmessungen.
   - Drei Anzeige wegen mangelnder oder unzureichender 
     Ladungssicherung.
   - Eine Verwarnung wegen nicht angelegten Sicherheitsgurts.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

