Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Hüfingen

Lkr. SBK) - Stationäre Verkehrskontrolle auf der B27 - zahlreiche Verstöße festgestellt

Donaueschingen / Hüfingen / Lkr. SBK (ots)

Am Donnerstag, 18.09.2025, führten Kräfte des Polizeipräsidiums Konstanz gemeinsam mit dem Amt für Lebensmittelüberwachung des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine stationäre Kontrollstelle auf der B27 in Fahrtrichtung Hüfingen durch. Schwerpunkt der Maßnahme waren die Überprüfungen von im Lebensmitteltransport eingesetzten Kühlfahrzeugen.

Im Verlauf der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit regelmäßiger und gezielter Kontrollen, um die Verkehrssicherheit sowie die Einhaltung von Arbeits- und Lebensmittelvorschriften sicherzustellen. Eine Übersicht der festgestellten Verstöße:

- Mehrere Verstöße gegen die Lebensmittelhygieneverordnung, welche durch das Landratsamt eigenständig aufgenommen und bearbeitet wurden.

- Sieben Anzeigen nach den Sozialvorschriften, unter anderem wegen Verstößen gegen die wöchentliche Ruhezeit, Arbeitgeberpflichten sowie die Nichtbenutzung des Kontrollgeräts.

- Eine Anzeige nach dem Arbeitszeitgesetz aufgrund der Überschreitung der zulässigen täglichen Arbeitszeit und fehlender Ruhepausen.

- Drei Anzeigen nach der Fahrpersonalverordnung, unter anderem wegen fehlender Tageskontrollblätter.

- Eine Anzeige wegen des Betriebs eines Geräts zur Anzeige von Geschwindigkeitsmessungen.

- Drei Anzeige wegen mangelnder oder unzureichender Ladungssicherung.

- Eine Verwarnung wegen nicht angelegten Sicherheitsgurts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell