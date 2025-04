Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An Imbisstür gescheitert

Wie am Sonntagvormittag bekannt wurde, machten sich Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag an einem Imbisswagen in der Schillerstraße zu schaffen. Wie der Besitzer feststellen musste, wiesen sowohl die Eingangstür als auch die Luke zu den Gasflaschen Beschädigungen auf. Ein Eindringen gelang dem oder den Tätern nicht, die Türen hielten den Gewalteinwirkungen stand. Der Sachschaden wird auf gut 200,- Euro beziffert.

