Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit Flucht auf der L 180 bei Donaueschingen (Schwarzwald Baar Kreis)

Donaueschingen (Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Donaueschingen - Am Samstag, dem 20. September 2025, gegen 06:37 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 180 in Höhe von Hammereisenbach, bei dem ein silberner Pkw nach einer gefährlichen Fahrweise und ohne Anzuhalten die Unfallstelle verließ.

Ein VW Golf, der auf der L 180 in Richtung Hammereisenbach unterwegs war, musste abrupt nach rechts ins Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden silbernen Pkw zu vermeiden. Der silberne Pkw war zuvor mit stark überhöhter Geschwindigkeit und schwankender Fahrweise unterwegs. Nach dem Ausweichmanöver fuhr der 24-jährige Golffahrer noch etwa 200 Meter auf der Böschung, bevor es zum Stehen kam. Der silberne Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der Unfall führte zu einem erheblichen Schaden am Fahrzeug des 24-jährigen Mannes, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung des flüchtigen Fahrzeugs, das als silberner Pkw, etwa der Größe eines VW Touran, beschrieben wird. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zum flüchtigen Fahrzeug haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Donaueschingen unter Tel: 0771/837830 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell