Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Lkr. Konstanz) Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis entzieht sich der Kontrolle und flüchtet. (02.09.2025)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Samstagabend entzieht sich ein Peugeot-Fahrer einer Verkehrskontrolle und kann nach kurzer Hinterherfahrt und anschließender fußläufiger Verfolgung durch die Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Der 33-Jährige befuhr gegen 22.30 Uhr die Haselbrunnstraße, wo ihm durch die hinterherfahrende Streifenwagenbesatzung Anhaltesignale gegeben wurden. Diese missachtete er und beschleunigte sein Fahrzeug. Im Bereich der Herrenlandstraße/Steinstraße stoppte der Fahrer und flüchtete zu Fuß, woraufhin auch die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung fußläufig aufnahm und den Fahrer nach kurzem Sprint festnehmen konnte. Beim Fahrer konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst wurde. Hinzu kommt, dass der Fahrer aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb der Fahrer mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen muss.

