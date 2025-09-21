Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Überhöhte Geschwindigkeit führt zu schleuderndem Fahrzeug und Verkehrsunfall. (20.09.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Samstagabend. Gegen 21.10 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz die Hauptstraße. Vorbehaltlich der weiteren Ermittlungen, fuhr der Heranwachsende mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den auf 30 km/h reglementierten Bereich ein und verlor aufgrund dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem geparkten Opel und schleuderte wieder zurück auf seine Fahrbahn um entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen zu kommen. Weder der Fahrer noch seine vier Mitfahrenden wurden hierbei verletzt. Aufgrund der konkreten Gefährdung der Mitfahrenden wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Zeugen, die Hinweise zum vorangegangenen Fahrverhalten oder dem Unfallhergang selbst geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, unter 07724/9495-0, zu melden.

