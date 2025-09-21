Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand des Naturfreundehause führt zu hohem Sachschaden. (21.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kommt es am frühen Sonntagmorgen in der Alten Wolterdinger Straße zu einem Gebäudebrand. Gegen 01.40 Uhr wurde ein Brandereignis beim Naturfreundehaus gemeldet, weshalb Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem hohen Kräfteansatz ausrückte. Das in Vollbrand geratene Gebäude zog stundenlange Löscharbeiten durch die Feuerwehr Donaueschingen nach sich, welche zur Stunde noch in Teilen andauern. Der Sachschaden dürfte sich nach bisherigem Kenntnisstand auf einen mittleren 6-stelligen Betrag belaufen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell