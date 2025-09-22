Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein (19.09.2025)

Villingendorf (ots)

Am Freitagabend sind Unbekannte in der Talstraße in ein Wohnhaus eingebrochen.

Zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt, durchsuchten ein Zimmer im Erdgeschoss und flüchteten anschließend unerkannt.

Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Talstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

