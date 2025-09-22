Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) - Auto kollidiert mit Schulbus - Fahrer leicht verletzt (19.09.2025)

Dunningen (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Bösinger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Schulbus gekommen.

Gegen 11:15 Uhr war ein 65-Jähriger mit einem Toyota Auris in Richtung Bösingen unterwegs, als er in der letzten Rechtskurve vor dem Ortsausgang auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden, leer fahrenden Schulbus zusammen.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Busfahrer wurde ebenfalls untersucht, blieb jedoch unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 42.000 Euro, der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell