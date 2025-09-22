Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

Lkr. Tuttlingen) - Polizei deckt gefälschten Führerschein bei Kontrolle auf (20.09.2025)

Geisingen, A81 (ots)

Am Samstagnachmittag haben Beamte der Bundes- und Landespolizei im Rahmen einer gemeinsamen Hubschraubersprungfahndung auf der Autobahn 81 bei Geisingen einen gefälschten Führerschein sichergestellt.

Gegen 15:00 Uhr stoppten die Beamten einen VW Golf mit ausländischer Zulassung auf dem Kontrollplateau an der Anschlussstelle Geisingen. Bei der Überprüfung der Dokumente des 32-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass der von ihm vorgelegte ausländische Kartenführerschein eine Totalfälschung war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Fahrt nicht fortsetzen und muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Die Hubschraubersprungfahndung erweist sich regelmäßig als wirksames Kontrollinstrument: Durch den Einsatz aus der Luft und auf der Straße können regelmäßig Verkehrsverstöße und Straftaten aufgedeckt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell