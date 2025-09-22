Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

Lkr. Tuttlingen) - Zwei BMW kollidieren bei Spurwechsel auf der Autobahn (19.09.2025)

Geisingen, A81 (ots)

Am späten Freitagabend hat sich auf der Autobahn 81 bei Geisingen ein Unfall mit zwei beteiligten Autos ereignet.

Gegen Mitternacht wechselte ein 32-jähriger BMW-Fahrer von der rechten auf die linke Spur, um einen vorausfahrenden Wagen zu überholen. Dabei übersah er den von hinten herannahenden BMW M6 eines 25-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der der BMW M6 gegen die Mittelleitplanke prallte.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro.

