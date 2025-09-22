Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - 37-Jähriger randaliert und leistet Widerstand gegen Polizei (19.09.2025)

Trossingen (ots)

Am Freitagabend hat ein 37 Jahre alter Mann mehrere Fahrzeuge beschädigt und sich anschließend der Polizei widersetzt.

Gegen 18:45 Uhr meldeten Zeugen eine randalierende Person in der Butschstraße, die gegen Autos trat. Polizeibeamte konnten den Mann wenig später im Bereich der Straße "Im Tal" feststellen. Beim Ansprechen reagierte der Mann zunächst nicht, warf dann jedoch seinen Rucksack in Richtung der Beamten und zeigte sich hochgradig aggressiv. Als die Polizisten den Mann ergreifen wollten, setzte er sich massiv zur Wehr. Erst unter erheblichem Kraftaufwand gelang es, ihn zu überwältigen und Handschellen anzulegen.

Um weitere Störungen zu verhindern, kam er in Gewahrsam.

Im Umfeld konnten zwei beschädigte Autos festgestellt werden, an denen jeweils die Außenspiegel abgetreten waren.

Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell