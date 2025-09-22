Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflüchtiger beschädigt Audi (21.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der August-Bebel-Straße ist es am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Während des Vorbeifahrens streifte ein unbekannter Autofahrer einen parkenden weißen Audi und verursachte einen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verschwand der Gesuchte von der Unfallstelle. Unter der Nummer 07720 / 85000 sucht das Polizeirevier Schwenningen Zeugen zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell