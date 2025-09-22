Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Lkr. Tuttlingen) - Auto auf Wanderparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen (20.09.2025)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Zwischen Samstagvormittag und Samstagnachmittag hat eine bislang unbekannte Person auf dem Wanderparkplatz "Unterer Schachenweg" einen grauen VW Touran beschädigt.

Nach Spurenlage dürfte ein Radfahrer oder möglicherweise auch ein anderer Zweiradfahrer in einer Kurve die Kontrolle verloren haben und seitlich mit dem Auto kollidiert sein. Durch den Aufprall splitterte auch die hintere Seitenscheibe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 11:15 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich des Wanderparkplatzes oder des angrenzenden Radwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell