POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Gebäude der Kirchengemeinde (20.09.2025 - 21.09.2025)
Königsfeld im Schwarzwald (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 21 Uhr, auf Sonntag, 7 Uhr, in ein Gebäude der evangelischen Gesamtgemeinde am Zinzendorfplatz eingebrochen. Auf unbekanntem Weg verschafften sie sich Zugang ins Gebäude und betraten dort mehrere Räume. Sie öffneten gewaltsam Spendenkassen und entwendeten das Bargeld daraus. Auch stahlen sie liturgische Gegenstände. Der Wert liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen die im Zeitraum verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 / 949500) in Verbindung zu setzten.
