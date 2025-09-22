POL-KN: (Vöhrenbach, L 172
Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer übersehen - leichtverletzt (21.09.2025)
Vöhrenbach - L 172 (ots)
Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Sonntag, gegen 17 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Toyota und einem Honda-Motorrad geführt. Eine 57-Jährige missachtete beim Linksabbiegen an der Einmündung der Kreisstraße 5734 auf die Landesstraße 172 die Vorfahrt eines in Richtung Vöhrenbach fahrenden 29-jährigen Motorradfahrers. Durch den Zusammenstoß kam der junge Mann zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.
