Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Kreuzung Silcher- und Charlottenstraße (21.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, nach einem Unfall entstanden. Eine 69-Jährige auf der Silcherstraße missachtete die Vorfahrt eines 25-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser war vorfahrtsberechtigt auf der Charlottenstraße unterwegs. Der Clio stieß auf der Kreuzung der beiden Straßen gegen den Mercedes und beschädigte ihn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell