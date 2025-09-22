POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Kreuzung Silcher- und Charlottenstraße (21.09.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, nach einem Unfall entstanden. Eine 69-Jährige auf der Silcherstraße missachtete die Vorfahrt eines 25-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser war vorfahrtsberechtigt auf der Charlottenstraße unterwegs. Der Clio stieß auf der Kreuzung der beiden Straßen gegen den Mercedes und beschädigte ihn.
