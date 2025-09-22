Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken mit Auto verunfallt (20.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Weil er mit etwa zwei Promille gegen ein parkendes Auto gefahren ist, hat sich am Samstag, um 6:45 Uhr, ein 41-Jähriger leichtverletzt. Auf der Käferstraße war er in Richtung Innenstadt unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und zunächst mit einem Bordstein und anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW zusammenstieß. Durch den Aufprall verletzte der Fahrer sich leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den beiden BMWs entstand ein Gesamtschaden von etwa 38.000 Euro.

