LPI-SHL: Lebensbedrohlich verletzt
Kaltennordheim (ots)
Donnerstagnachmittag befuhr eine 39-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 285 von Fischbach in Richtung Kaltennordheim. Sie kam aus bislang nicht geklärten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 61-Jährigen zusammen. Die 39-jährige Mazda-Fahrerin kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus und die 61-Jährige im VW erlitt schwere Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.
