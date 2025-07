Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierte Fahrerin baut mehrere Unfälle

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin sorgte am späten Donnerstagabend für Aufsehen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, verursachte sie zunächst einen Unfall in der Burgstraße, als sie mit ihrem Wagen an einer Tankstelle gegen einen Pfosten fuhr. Anstatt auszusteigen und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Verantwortliche weiter. Auf dem Weg nach Morlautern streifte die Frau in der Straße "Am Vogelgesang" einen Opel Astra, der am Fahrbahnrand stand. Auch hier setzte die Dame ihren Weg, ohne anzuhalten, fort. In der Morlauterer Straße entdeckte eine Polizeistreife den gemeldeten Mazda und hielt ihn an. Schon bei der Ansprache fiel den Beamten auf, dass die Frau am Steuer stark betrunken war. Ein Atemalkoholtest bescheinigte der mutmaßlichen Unfallverursacherin satte 2,2 Promille. Zudem konnte die Frau keinen gültigen Führerschein vorweisen. Sie musste den stark beschädigten Wagen stehen lassen und die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der 64-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Auf sie kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. |kfa

