POL-PDKL: Offenstehende Garage lädt Fahrraddiebe ein

Kaiserslautern (ots) - Ein etwas kurioser Unfall beschäftigte am Donnerstagabend die Polizei in der Fackelstraße. Ein Opel Insignia ist vermutlich durch den Fahrer nicht ausreichend gegen ein "Wegrollen" gesichert worden. Der Wagen machte sich kurz vor 22 Uhr selbstständig und rollte in Richtung einer Ladenzeile. Ein 18-jähriger Passant wollte das Fahrzeug noch stoppen, dabei geriet er zwischen Beifahrertür und Auto und verletzte sich am Kopf sowie am Fuß. Der Opel kam ...

