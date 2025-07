Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wagen rollt weg

Kaiserslautern (ots)

Ein etwas kurioser Unfall beschäftigte am Donnerstagabend die Polizei in der Fackelstraße. Ein Opel Insignia ist vermutlich durch den Fahrer nicht ausreichend gegen ein "Wegrollen" gesichert worden. Der Wagen machte sich kurz vor 22 Uhr selbstständig und rollte in Richtung einer Ladenzeile. Ein 18-jähriger Passant wollte das Fahrzeug noch stoppen, dabei geriet er zwischen Beifahrertür und Auto und verletzte sich am Kopf sowie am Fuß. Der Opel kam an den Schaufenstern der Läden zum Stehen und beschädigte eine der Scheiben. Die Front des Pkw war ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Der 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. |elz

