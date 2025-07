Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit wegen Restaurant-Rechnung

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Donnersbergkreis. Die 33-Jährige hatte am Mittwochabend ein Restaurant im östlichen Stadtgebiet besucht und dort das angebotene Essen in Form einer Buffet-Auswahl in Anspruch genommen. Weil sie jedoch kurz vor Ende ihres Aufenthaltes Lebensmittel vom Buffet einpackte und nach draußen zu ihrem Auto brachte, wurde ihr diese "Portion" von den Restaurant-Betreibern extra in Rechnung gestellt. Daraufhin kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau nach einer Mitarbeiterin schlug und mit Besteck nach ihr warf.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, ließ die 33-Jährige ihren Frust an den Beamten aus. Sie wurde daraufhin des Lokals verwiesen, was sie auf ihrem Weg nach draußen mit mehreren Beleidigungen kommentierte. Weil die Frau weiterhin keine Ruhe gab, wurde ihr ein Platzverweis für das Restaurant und den Parkplatz erteilt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

