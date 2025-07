Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drei Frauen, ein Weinglas und ein Krankenhausaufenthalt

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit unter Nachbarinnen endete am Mittwochabend im Stadtgebiet für eine der Beteiligten im Krankenhaus. Wie eine 44-Jährige den Polizeibeamten mitteilte, kam es zwischen ihr und ihren beiden Nachbarinnen zu einem Disput. In dessen Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wobei die Frau von den 34 und 58 Jahre alten Kontrahentinnen geschlagen wurde. Hierbei ging ein Weinglas zu Bruch, welches die 44-Jährige zu diesem Zeitpunkt in ihrer Hand hielt. An den Scherben schnitt sich die Frau derart, dass ein Rettungswagen die Geschädigte ins Krankenhaus bringen musste, wo ihre Wunden versorgt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des genauen Ablaufs der Geschehnisse aufgenommen. Die beiden Angreiferinnen müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell