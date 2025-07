Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Wer hat den BMW beschädigt?

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Donnerstag aus der Hermann-Gehlen-Straße gemeldet worden. Wie die Besitzerin des beschädigten BMW mitteilte, parkte sie ihren Wagen gegen 15:15 Uhr für wenige Minuten am Straßenrand. Zeugen beobachteten, wie ein weißer Kleinwagen vor dem BMW ausparkte und dabei den linken vorderen Kotflügel des BMW streifte. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die Angaben zur Verursacherin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |elz

