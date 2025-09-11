Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Barchfeld (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochmorgen die Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld. Er wollte nach rechts auf die Liebensteiner Straße auffahren, beachtete dabei aber die Vorfahrt eines Lastwagens nicht. Der Autofahrer bemerkte, dass der Lkw-Fahrer stark bremsen musste und stoppte seinen Pkw ebenfalls. Danach fuhr er an, holte aber zu weit aus und touchierte einen auf der Linksabbiegespur stehenden Suzuki eines 60-Jährigen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Mann davon. Die Ermittlungen führten zum Unfallfahrer und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille. Der Mann gab an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Aus diesem Grund wurden ihm zwei Blutproben im Krankenhaus abgenommen, um den Wert zur Unfallzeit zurückrechnen zu können. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt.

