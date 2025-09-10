PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nur noch 3 Tage - Polizei in Südthüringen am 13.09.2025, 10 bis 16 Uhr, auf dem Platz der Deutschen Einheit

Suhl (ots)

Wollten auch Sie schon immer mal wissen, wie es in einem Wasserwerfer
aussieht, am eigenen Körper feststellen, wie schwer so eine 
Polizeischutzausrüstung ist und entdecken wie man Spuren sichtbar 
machen kann? Haben Sie Fragen rund um das Thema Einstellung bei der 
Thüringer Polizei oder wollen Sie sich in Sachen Betrugsmaschen oder 
Einbruchschutz beraten lassen? All das und noch viel mehr wird am 
13.09.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Platz der 
Deutschen Einheit in Suhl möglich sein. Testen Sie sich im 
Rauschbrillenparcours aus, bewundern sie historische Fahrzeuge, 
lauschen Sie dem Polizeiorchester und entdecken Sie alle weiteren 
Stationen.
Für die Kinder heißt es an diesem Tag
- nehmt an der Stickerralley teil und sammelt Sterne für spannende 
Gewinne 
- testet euch im Fahrradparcours aus
- lasst euch auf dem Bobbycar blitzen
- begegnet dem Polipap in Lebensgröße
- springt auf der Hüpfburg
- bestaunt die ganz besondere Reiterstaffel
- erlebt die Diensthunde mit einer extra Vorführung für Kinder
- testet euch bei Geschicklichkeitsspielen der Einsatzunterstützung 
aus 
- erfahrt interessante Dinge über Mopeds und was man so alles 
verändern darf oder lieber bleiben lassen sollte
Um das leibliche Wohl kümmert der Helferverein des THW mit warmen 
Speisen. Es gibt Getränke, einen Kuchenbasar und Eis. Der Kaffee geht
an diesem Tag auf uns. Alle Einnahmen der Veranstaltung werden an das
Kinderhospiz Mitteldeutschland gespendet.
Kommt vorbei und erlebt die Welt der Polizei hautnah! Wir freuen uns 
auf Sie und Euch!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

