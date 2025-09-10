Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nur noch 3 Tage - Polizei in Südthüringen am 13.09.2025, 10 bis 16 Uhr, auf dem Platz der Deutschen Einheit

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Suhl (ots)

Wollten auch Sie schon immer mal wissen, wie es in einem Wasserwerfer aussieht, am eigenen Körper feststellen, wie schwer so eine Polizeischutzausrüstung ist und entdecken wie man Spuren sichtbar machen kann? Haben Sie Fragen rund um das Thema Einstellung bei der Thüringer Polizei oder wollen Sie sich in Sachen Betrugsmaschen oder Einbruchschutz beraten lassen? All das und noch viel mehr wird am 13.09.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl möglich sein. Testen Sie sich im Rauschbrillenparcours aus, bewundern sie historische Fahrzeuge, lauschen Sie dem Polizeiorchester und entdecken Sie alle weiteren Stationen. Für die Kinder heißt es an diesem Tag - nehmt an der Stickerralley teil und sammelt Sterne für spannende Gewinne - testet euch im Fahrradparcours aus - lasst euch auf dem Bobbycar blitzen - begegnet dem Polipap in Lebensgröße - springt auf der Hüpfburg - bestaunt die ganz besondere Reiterstaffel - erlebt die Diensthunde mit einer extra Vorführung für Kinder - testet euch bei Geschicklichkeitsspielen der Einsatzunterstützung aus - erfahrt interessante Dinge über Mopeds und was man so alles verändern darf oder lieber bleiben lassen sollte Um das leibliche Wohl kümmert der Helferverein des THW mit warmen Speisen. Es gibt Getränke, einen Kuchenbasar und Eis. Der Kaffee geht an diesem Tag auf uns. Alle Einnahmen der Veranstaltung werden an das Kinderhospiz Mitteldeutschland gespendet. Kommt vorbei und erlebt die Welt der Polizei hautnah! Wir freuen uns auf Sie und Euch!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell