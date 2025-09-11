Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Brotterode-Trusetal (ots)

Etwa 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfall am Samstag. Eine Frau stellte ihren Pkw der Marke "MG" an diesem Tag gegen 08:10 Uhr an einem Feldweg in der Nähe der Biathlonanlage in Brotterode-Trusetal ab. Als sie fünf Stunden später zum Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Ein Unbekannter war dagegen gefahren und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0233014/2025 bei der Meininger Polizei zu melden.

