Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Brotterode (ots)

Ein bislang unbekannter Täters schlug in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (11.09.2025) die Seitenscheibe eines VW, der in der Bahnhofstraße in Brotterode geparkt war, ein. Anschließend entwendete er das Portemonnaie aus dem Innenraum und flüchtete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0237502/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell