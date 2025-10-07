PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rheinberg (ots)

Unbekannte Personen sind am 07.10.2025 gegen 02:05 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Borther Straße eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude.

Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge aus dem Kassenbereich.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0

/eg Ref. 251007-0500

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 08:57

    POL-WES: Wesel - Diebstahl eines Radladers - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Wesel (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 02.10.2025, 17 Uhr bis Montag, den 06.10.2025, 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen Radlader von einer Baustelle an der Isselstraße. Das Fahrzeug des Herstellers Gunter Grossmann, Modell Loader GG015, in schwarz-gelb war auf der Baustelle verschlossen abgestellt und zuvor für Abrissarbeiten ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:31

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 09.10.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:09

    POL-WES: Wesel- Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß/ Polizei bittet um Hinweise

    Wesel (ots) - Am 02.10.2025 kam es gegen 07:20 Uhr an der Kreuzung der Emmericher Straße mit der Nordstraße/ Konrad-Duden-Straße in Wesel Lackhausen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrenden. Dabei stürzte eine 12-jährige Schülerin aus Wesel mit ihrem Fahrrad und verletzte sich in der Folge leicht. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich nach der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren