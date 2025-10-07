Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rheinberg (ots)

Unbekannte Personen sind am 07.10.2025 gegen 02:05 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Borther Straße eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude.

Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge aus dem Kassenbereich.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0

