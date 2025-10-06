Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß/ Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

Am 02.10.2025 kam es gegen 07:20 Uhr an der Kreuzung der Emmericher Straße mit der Nordstraße/ Konrad-Duden-Straße in Wesel Lackhausen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrenden.

Dabei stürzte eine 12-jährige Schülerin aus Wesel mit ihrem Fahrrad und verletzte sich in der Folge leicht. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich nach der Kollision unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Bei der Person soll es sich um einen ca. 40 bis 45 Jahre alten Mann handeln. Er wird auf ungefähr 180 cm Größe geschätzt und war mit einem älteren silber-grünen Citybike unterwegs. Auf dem Gepäckträger befand sich eine gelbe Tasche.

Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter 0281-1070 entgegen.

HS/ Ref.: 251002-1105

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell