Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW auf der Kattowitzer Zeile und bog nach links in die Straße "Bromberger Baumgang" ab. Dabei kollidierte sie mit einen entgegenkommenden Opel. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Der 19-jährige Opel-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, während die Unfallverursacherin unter Schock stand. Eine Behandlung der Beteiligten im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Marius Maulbetsch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
