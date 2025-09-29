Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Ein 31-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Montag gegen 04:30 Uhr auf der Dammstraße und verlor in Höhe der Einmündung "Am Meßplatz" die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kam er von der Fahrbahn ab, riss mit seinem Auto ein Verkehrsschild sowie zwei Sitzbänke aus der Verankerung und entwurzelte zwei Bäume. Während der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher durch die eingesetzten Polizeikräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

