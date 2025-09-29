Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mindestens einen Verkehrsunfall verursachte ein 74-jähriger Autofahrer am Freitagabend in Hockenheim und fuhr anschließend einfach weiter.

Einen Zeugen fiel der 74-Jährige kurz nach 20 Uhr an der Kreuzung Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/ Am Friedhof wegen offensichtlicher Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite dessen Fiat auf. Zudem bemerkte er die unsichere Fahrweise des 74-Jährigen. Er fuhr in Schlangenlinien, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und blinkte vollkommen willkürlich. Im weiteren Verlauf fuhr er in der Jahnstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er einfach weiter. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei und gab die Fahrzeugkennzeichen durch. Durch eine Polizeistreife konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er litt offenbar unter gesundheitlichen Problemen, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde, der den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Aufgrund der bereits vor dem Zusammenstoß mit dem BMW vorhandenen Unfallschäden ist davon auszugehen, dass der 74-Jährige schon zuvor einen Unfall verursacht hatte, bevor der Zeuge auf ihn aufmerksam geworden war.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an.

Weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell