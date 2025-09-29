Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Mehrere Liter Kraftstoff entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden aus dem Tank eines LKW eine größere Menge Dieselkraftstoff entwendet und auf bislang unbekannte Weise abtransportiert.

Das Fahrzeug war im Zeitraum zwischen Samstag gegen 22:00 Uhr und Sonntag gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz der A 5 zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch in Fahrtrichtung Karlsruhe geparkt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden etwa 600 Liter Diesel aus dem Tank entwendet, der mit einem unbekannten Gegenstand zuvor gewaltsam geöffnet worden war. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird derzeit von der Außenstelle Walldorf des Verkehrsdienstes Heidelberg ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227 35826-0 zu melden.

