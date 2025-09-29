Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Pressemeldung Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6126898) ereignete sich am Sonntagabend auf der A 6 in Höhe Rauenberg ein Verkehrsunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 50-jähriger Mann war kurz vor 20.30 Uhr mit seinem Ford auf der mittleren Fahrspur der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg musste er aufgrund Verkehrsbeeinträchtigungen wegen der dortigen Baustelle stark abbremsen und fuhr einem vor ihm bremsenden Mercedes auf. Eine nachfolgende 42-jährige Tesla-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr dem Ford auf. In der weiteren Folge fuhr ein 47-jähriger BMW-Fahrer einer vor ihm bremsenden 19-Jährigen auf deren Fiat auf und schob diesen auf den Tesla.

Durch den Unfall zogen sich sowohl der Fahrer des Ford als auch die Tesla-Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Die 19-jährige Fiat-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Tesla, der Fiat und der BMW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim zunächst voll gesperrt. Gegen 21.10 Uhr konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Sperrungen wieder komplett aufgehoben werden. Es ergaben sie vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Freiwillige Sinsheim war mit 4 Fahrzeugen und 18 Wehrleuten zur Unterstützung an der Unfallstelle eingesetzt.

Die weiteren Unfallermittlungen durch die Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell