Rhein-Neckar-Kreis: 35-Jähriger unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn (L600) abgekommen

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, den 27.09.2025, gegen 20.00 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen vermeintlich verunfallten Pkw im Grünstreifen neben der L600 zwischen Gaiberg und Bammental.

Vor Ort konnte ein 35-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden, welcher sich alleine in seinem Pkw befand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte er an der Einmündung Waldfriedhof nach links auf die L600 in Richtung Gaiberg auffahren, kam jedoch unmittelbar von der Fahrbahn in den dortigen Grünstreifen ab. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Da der Skoda nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Mann wurde in der Folge zum Polizeirevier Neckargemünd verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

