Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - Kind vorsorglich in Krankenhaus verbracht

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Mannheim-Neckarau zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Lkw und eines Pkw, bei dem ein Kind vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Gegen 08:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Casterfeldstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe einer Lichtzeichenanlage musste dieser verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, da die Ampel auf Rot schaltete.

Ein nachfolgender 55-jähriger Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei erfasste der Lkw einen Pkw auf der linken Spur, der mit einem 39-jährigen Mann sowie einem 9-jährigen Kind besetzt war.

Durch den Aufprall lösten in dem Pkw die Airbags aus. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Kind wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw, VW, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe. An dem Lkw entstand lediglich geringer Sachschaden an der Frontstoßstange.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

