Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußballbegegnung SV Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiss Essen - Polizeiliche Einsatzbilanz

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag fand um 16:30 Uhr die Spielbegegnung der beiden Drittligisten SV Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen im Mannheimer Carl-Benz-Stadion statt.

Die Anreise zum Stadion verlief ohne besondere Vorkommnisse. Während der Spielphase zündeten Gästefans immer wieder pyrotechnische Erzeugnisse im Stadion.

Nach dem Spiel gab es wiederholte Provokationen zwischen den beiden Fanlagern. Ein Aufeinandertreffen wurde durch frühzeitiges Einschreiten der polizeilichen Einsatzkräfte im Wesentlichen unterbunden.

Während der Anreise sowie der Abreise der Fans kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

