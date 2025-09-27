POL-MA: Dielheim
Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.1
Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Samstagmittag gegen 14.15 Uhr wurde über Polizeinotruf durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsunfall auf der K4170 zwischen Dielheim und Rauenberg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte am Unfallort konnte ein auf dem Dach liegender Pkw festgestellt werden. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell