POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Nordauer; Unfallzeit: 18.07.2025, 20.50 Uhr; Einen grauen VW angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Fahrzeug hatte am Freitagabend an der Straße Nordmauer in Richtung Nordstraße gestanden. Gegen 20.50 Uhr hörten Anwohner zunächst einen lauten Knall und dann die Alarmanlage des Pkw. Der Unbekannte hatte einen erheblichen Schaden an der rechten ...

