POL-MA: Mannheim - Zufälliger Fund bringt Audi-Halterin und Fahrzeugschlüssel wieder zusammen

Mannheim (ots)

Im Verlauf der vergangenen Nacht konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevers Käfertal, im Stadtteil Mannheim-Vogelstang, ein Schlüssel für einen Pkw Audi auf der Straße aufgefunden werden. Nach einer kurzen Suche im Nahbereich konnte das dazugehörige Fahrzeug identifiziert werden.

Der Audi war zum Zeitpunkt der Feststellung noch unverschlossen und konnte durch die Polizeibeamten mithilfe des Schlüssels verschlossen werden.

Als die Beamten eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen wollten, traf eine Frau in suchender Weise vor Ort ein. Sie ergab sich als Halterin des Audis zu erkennen und freute sich sehr über den aufgefundenen Schlüssel.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren