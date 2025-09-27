Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Aufmerksamer Zeuge verhindert mögliches Brandgeschehen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es, gegen 02:45 Uhr, in den Kellerräumlichkeiten eines Sportvereins in der Mühlheimer Straße, zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein aufmerksamer Zeuge hatte im Kellerbereich des Gebäudes einen auffälligen Schmorgeruch wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Vor Ort stellte die hinzugerufene Feuerwehr fest, dass in einem Stromkasten eine Sicherung durchgebrannt war. Eine offene Rauch- oder Brandentwicklung lag zum Glück noch nicht vor. Die Feuerwehr überprüfte vorsorglich die Stromkästen sowie die Verkabelung im Gebäude. Eine konkrete Ursache für den Defekt konnte nicht festgestellt werden. Zur weiteren Vorsorge wurde ein fachkundiger Techniker eines Elektriker-Notdienstes zu Rate gezogen. Nur durch die frühzeitige Verständigung von Feuerwehr und Polizei konnte ein größeres Brandgeschehen rechtzeitig verhindert werden.

