Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher auf E-Scooter von LKW touchiert - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen ereignete sich gegen 07:20 Uhr ein Unfall an einem Kreisverkehr, der die Kirrlacher Straße mit der Mozartstraße sowie dem Hohe-Buch-Ring verbindet. Hierbei wurde ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt und der oder die bislang unbekannte Verursacher/in verließ die Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Der 14-Jährige fuhr mit seinem E-Scooter von der Mozartstraße in den Kreisverkehr ein und trug hierbei unter anderem einen Rucksack mit reflektierenden Streifen. Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem grünfarbigen LKW, die aus Richtung Kirrlach kam, ebenfalls in den Kreisverkehr ein, wodurch der 14-Jährige auf seinem Zweirad seitlich am Arm gestreift wurde. Gestürzt ist der Jugendliche nicht, wurde jedoch leicht verletzt. Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt mit dem LKW, der über eine Ladefläche mit seitlicher Bordwand verfügte, einfach fort, ohne nach dem Jungen zu schauen oder die Personalien zu hinterlassen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

