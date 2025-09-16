Polizei Münster

POL-MS: Mit Alkohol am Steuer - Führerschein von 41-Jährigem sichergestellt

Münster (ots)

Am frühen Samstag (13.09., 00:50 Uhr) haben Polizisten einen 41-Jährigen gestellt, der zuvor alkoholisiert Auto gefahren ist.

Eine aufmerksame Zeugin meldete auf dem Horstmarer Landweg ein Auto, das von einem alkoholisierten Mann geführt wurde. Sie beobachtete zwei Männer, wie sie zuvor an einem Kiosk Alkohol tranken und anschließend ins Auto stiegen und wegfuhren. Die Beamten trafen an der Halteranschrift des Fahrzeugs die zwei von der Zeugin beschriebenen Männer an, der 41-Jährige konnte dabei als Fahrer identifiziert werden. Der 41-Jährige stimmte einem freiwilligen Alkoholtest zu, der ein Ergebnis von über 1,2 Promille ergab.

Die Beamten stellten den Führerschein des 41-jährigen Deutschen sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

